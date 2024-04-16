Футболист украинского происхождения завоевал трофей вместе с составом Ман Юнайтед U-18

Зак Бауманн стал чемпионом северного дивизиона АПЛ в своей возрастной категории.

Футболист украинского происхождения Зак Бауманн завоевал трофей вместе с составом Манчестер Юнайтед до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, их команда набрала 59 пунктов в 22 матчах северного дивизиона АПЛ, что сделало их недосягаемыми для Ман Сити, который отстает на 16 очков за 5 матчей до конца.

Бауманн приложил свои усилия к чемпионству, в частности, в матче с Вулверхэмптоном, победа в котором и позволила команде праздновать триумф. Зак отыграл почти весь матч и сделал ассист.

Отметим, что 17-летний полузащитник родом из Англии, но его родители родились в Коломые. В текущем сезоне на счету игрока 1 гол и 1 ассист в 14 матчах за U18 и 1 гол в пяти поединках за U21 Ман Юнайтед.

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