Артета - о критике Зинченко: Я люблю Алекса, он много дал нашей команде

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета высказался о важности Александра Зинченко для команды.

По словам испанского специалиста, Зинченко чрезвычайно важный для его коллектива игрок.

"Я люблю Алекса, он так много дал нашей команде. Он очень высококвалифицированный игрок и имеет невероятную смелость играть в футбол, несмотря на обстоятельства.

Оставайтесь с нашими игроками и поддерживайте их, потому что, безусловно, при вашей поддержке они будут играть лучше", - сказал Микель Артета на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что на украинского универсала посыпалась критика за не очень удачный матч с Астон Вилой, где его команда проиграла 0:2 и пропустила в турнирной таблице впереди себя Манчестер Сити. В частности, Зинченко раскритиковал экс-игрок Арсенала Дэвид Симен.

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