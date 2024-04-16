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"Его ошибки всех раздражают": экс-игрок Арсенала раскритиковал Зинченко

Дэвид Симэн вспомнил поражение "канониров" от Астон Виллы.
Сегодня, 15:04
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Бывший голкипер Арсенала Дэвид Симэн раскритиковал украинского футболиста Александра Зинченко.

По словам эксперта, украинец допускает ошибки, которые раздражают других.

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"Если говорить о Зинченко в качестве левого защитника, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. 

В матче с Астон Виллой он снова пару раз так ошибся. И это всех раздражает", - сказал Симэн на своем YouTube-канале.

Напомним, Арсенал проиграл Астон Вилле (0:2) в последнем туре АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал летом будет искать игрока на позицию Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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