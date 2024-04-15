Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Украинец показал свое транспортное средство.
Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик опубликовал новый пост в Instagram-stories.
23-летний игрок опубликовал фото спортивного кроссовера Audi SQ8.
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Ориентировочная стоимость автомобиля начинается от 110 тысяч долларов.
Максимальная скорость – 250 километров в час.
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