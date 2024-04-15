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Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов

Украинец показал свое транспортное средство.
Сегодня, 17:44
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик опубликовал новый пост в Instagram-stories.

23-летний игрок опубликовал фото спортивного кроссовера Audi SQ8.

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Ориентировочная стоимость автомобиля начинается от 110 тысяч долларов.

Максимальная скорость – 250 километров в час. 

Ранее сообщалось, что дети Кейна попали в ДТП, пока их отец отправился на матч с Арсеналом

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