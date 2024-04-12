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Дети Кейна попали в ДТП, пока их отец отправился на матч с Арсеналом

К счастью, все отделались лишь легкими травмами.
Сегодня, 00:58
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Дети нападающего Баварии и сбоной Англии Харри Кейна попали в ДТП, пишет Bild.

Это случилось в день матча Баварии и Арсенала во вторник, 9 апреля. Пока Кейн с клубом улетел на матч в Лондон, трое из четырех его детей попали в ДТП.

Фургон, в котором ехали трехлетний Луи, пятилетняя Вивьен и семилетняя Айви столкнулся с встречным автомобилем. В результате аварии машина ушла в занос и столкнулась с еще одним автомобилем.

Несмотря на серьезный урон автомобилям, все люди не пострадали, отделавшись легкими травмами. Детей форварда, вместе с остальными пострадавшими, сразу же отвезли в больницу на каретах скорой помощи и даже вертолете.

Со статистикой Харри Кейна в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте. 

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