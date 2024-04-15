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Арсенал летом будет искать игрока на позицию Зинченко

Судьба самого украинца в лондонском клубе остается под вопросом.
Сегодня, 21:07
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Не самая надежная игра в обороне в исполнении Александра Зинченко вынуждает Арсенал рассматривать варианты на позицию левого защитника.

Как сообщает The Athletic, будущим летом "канониры" хотят приобрести игрока на левый фланг обороны.

Стоит отметить, что у лондонского клуба есть шесть игроков на данную позицию: Зинченко, Якуб Кивьор, Такехиро Томиясу, Юрриен Тимбер, а также Киран Тирни и Нуно Тавареш, которые находятся в арендах.

Контракт Александра Зинченко с Арсенало действует до лета 2026 года. И пока что стороны не начали переговоры о продлении сотрудничества.

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В нынешнем сезоне 26-летний игрок сборной Украины принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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