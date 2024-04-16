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Экс-игрок Динамо получил одну из руководящих должностей в бразильском клубе

Бетао возглавил футбольное направление в коллективе третьего дивизиона.
Вчера, 23:43

Экс-защитник Динамо Бетао получил должность топ-функционера в бразильском Наутико.

Как сообщает пресс-служба клуба, 40-летний бразилец стал техническим директором клуба серии С.

Бетао возьмет на себя управление всем футбольным сектором, то есть, будет отвечать и за мужскую, и за женскую команду.

Ранее функционер работал в Форталезе, где был координатором молодежных команд. В Динамо бывший игрок выступал с 2008 по 2013, и полгода в 2015.

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