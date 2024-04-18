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Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе

Данило решил продолжить выступать за туринцев.
Сегодня, 22:19
Данило / Getty Images
Данило / Getty Images

Защитник Ювентуса Данило принял решение отработать свой контракт с клубом до конца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, бразильский футболист хочет остаться еще на сезон 2024/25, чтобы получить за это автоматическое продление договора с клубом еще на год.

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У игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры на родине, однако 32-летний центрбек не заинтересован в уходе.

В текущем сезоне на счету Данило один гол и один ассист в 24 матчах Серии А.

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