Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе
Данило решил продолжить выступать за туринцев.
Защитник Ювентуса Данило принял решение отработать свой контракт с клубом до конца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, бразильский футболист хочет остаться еще на сезон 2024/25, чтобы получить за это автоматическое продление договора с клубом еще на год.
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У игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры на родине, однако 32-летний центрбек не заинтересован в уходе.
В текущем сезоне на счету Данило один гол и один ассист в 24 матчах Серии А.
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