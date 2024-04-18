Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе

Защитник Ювентуса Данило принял решение отработать свой контракт с клубом до конца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, бразильский футболист хочет остаться еще на сезон 2024/25, чтобы получить за это автоматическое продление договора с клубом еще на год.

Читай также: Ювентус интересуется игроком сборной Испании

У игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры на родине, однако 32-летний центрбек не заинтересован в уходе.

В текущем сезоне на счету Данило один гол и один ассист в 24 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!