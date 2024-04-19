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Клуб Эредивизии вылетит из высшей лиги впервые за 35 лет из-за санкций

У Витесса огромные финансовые проблемы.
Сегодня, 20:05
Витесс / Getty Images
Витесс / Getty Images

Нидерландский Витесс покинет Эредивизию впервые за 35 лет, пишет ESPN.

У клуба уже не первый год большие финансовые проблемы, ранее Королевскийфутбольный союз Нидерландов (KNVB) грозился лишить Витесс статуса профессионального клуба. Тогда "желто-черные" сумели избежать наказания.

Однако в этот раз клуб никак не смог выполнить лицензионные требования лиги, за что был оштрафован на 15 очков. Сейчас Витесс занимает последнее место в Эредивизии, имея на своем балансе минус одно очко.

Таким образом клуб гарантированно займет последнее место и вылетит из Эредивизии впервые за 35 лет.

Ранее также сообщалось, что чемпионат Нидердандов может оставить хавбек Фейеноорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: витесс

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