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Барселона намерена приобрести партнера по сборной Де Йонга

Матс Виффер подходит каталонцам по многим пунктам.
Сегодня, 11:30
Матс Виффер / Getty Images
Матс Виффер / Getty Images

Барселона активно интересуется опорником Фейеноорда Матсом Виффером, пишет Diario Sport.

Предполагается, что 24-летний нидерландец может стать заменой Бускетсу в долгосрочной перспективе. К тому же он обладает рядом других плюсов.

Во-первых, он играет за сборную Нидерландов и неплохо ладит на поле с Френки Де Йонгом, а во-вторых, его цена - всего 25 млн евро.

Единственная сложность в том, что Виффером еще зимой интересовался мадридский Атлетико, но не сумел заключить сделку. Вероятно, "матрасники" попробуют сделать это летом.

В текущем сезоне у Матса Виффера 24 матча, в которых он отличился четрьмя голами и тремя ассистами. Трансфермаркт оценивает игрока в 18 млн евро.

Ранее также Хави назвал, кто является фаворитом пары Барселона - ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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