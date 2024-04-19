Арсенал подыскал троих кандидатов на усиление линии атаки
Лондонцы увидели слабые места в своей игре.
Арсенал планирует укрепить состав после вылета из Лиги чемпионов от Баварии (2:3 по сумме двух матчей).
По данным ESPN, команда собирается улучшить несколько позиций, но основное внимание уделяется атакующей линии.
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Арсенал рассматривает возможность приобретения как центрального нападающего, так и вингера.
В списке интересов клуба фигурируют Айвен Тоуни из Брентфорда, Виктор Дьокереш из Спортинга и Педру Нету из Вулверхэмптона.
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