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Арсенал подыскал троих кандидатов на усиление линии атаки

Лондонцы увидели слабые места в своей игре.
Сегодня, 21:18
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Арсенал планирует укрепить состав после вылета из Лиги чемпионов от Баварии (2:3 по сумме двух матчей).

По данным ESPN, команда собирается улучшить несколько позиций, но основное внимание уделяется атакующей линии.

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Арсенал рассматривает возможность приобретения как центрального нападающего, так и вингера.

В списке интересов клуба фигурируют Айвен Тоуни из Брентфорда, Виктор Дьокереш из Спортинга и Педру Нету из Вулверхэмптона.

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