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Рангник отказался от работы в Баварии

У мюнхенцев осталось совсем мало вариантов.
Сегодня, 16:55
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Бавария не смогла убедить Ральфа Рангника принять предложение. Об этом сообщает Sport1.de.

Рангник остается одним из кандидатов на пост тренера Баварии, и руководители клуба несколько раз общались с ним. Некоторые члены руководства выступают за приглашение Рангника, противостоявшего возвращению Юлиана Нагельсманна в клуб.

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Тем не менее, Рангник заявил, что хочет закончить свой контракт со сборной Австрии, который действует до 2026 года.

Вариант с Моуринью также обсуждался, но теперь от него окончательно отказались. Также исключен вариант, при котором в клубе остается Томас Тухель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ральф Рангник

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