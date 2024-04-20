Рангник отказался от работы в Баварии
У мюнхенцев осталось совсем мало вариантов.
Бавария не смогла убедить Ральфа Рангника принять предложение. Об этом сообщает Sport1.de.
Рангник остается одним из кандидатов на пост тренера Баварии, и руководители клуба несколько раз общались с ним. Некоторые члены руководства выступают за приглашение Рангника, противостоявшего возвращению Юлиана Нагельсманна в клуб.
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Тем не менее, Рангник заявил, что хочет закончить свой контракт со сборной Австрии, который действует до 2026 года.
Вариант с Моуринью также обсуждался, но теперь от него окончательно отказались. Также исключен вариант, при котором в клубе остается Томас Тухель.
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