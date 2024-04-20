"Доверились Всевышнему": Вингер Шахтера высказался свой переезд в Украину

Эгиналду рассказал, что семья волновалась за его безопасность.

Игрок донецкого Шахтера Эгиналду рассказал, трудно ли ему было решиться на переезд в Украину в связи с полномасштабной войной.

Бразилец заявил, что ему было страшно, но разговор с боссами "горняков" его убедил.

"Сначала ситуация с войной меня пугала, но после общения с руководством я успокоился. Меня убедили, что все будет хорошо. Желание играть в этом клубе и в Европе превзошло этот страх.

Моя семья также волновалась и опасалась, но все доверились Всевышнему и предоставили мне право выбора.

Когда я впервые услышал сирену, то почувствовал страх. Сейчас уже спокойнее к этому отношусь и надеюсь на скорейшее окончание войны", - сказал Эгиналду.

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