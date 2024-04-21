Ман Юнайтед впервые с финальной игры Фергюсона потерял лидерство в три мяча

Вероятно, фанам манкунианцев хотелось бы, чтобы Эрик тен Гаг повторял Сэра Алекса в другом.

В рамках полуфинала Кубка Англии Манчестер Юнайтед в статусе номинальных гостей встретился с Ковентри на стадионе Уэмбли.

Игра должна была получиться для манкунианцев достаточно простой и, собственно, все шло по их сценарию до определенного времени, ведь они вели со счетом 3:0, но клуб второго дивизиона сенсационно перевернул игру во втором тайме, сравняв счет и переведя игру в овертайм.

Как сообщает ESPN FC, "красные дьяволы" потеряли лидерство в три мяча впервые с мая 2013 года, когда провожали на пенсию Сэра Алекса Фергюсона и сыграли с Вест Бромвичем со счетом 5:5.

Отметим, что сейчас в матче Ковентри - Ман Юнайтед идет первый экстра тайм. Счет - 3:3.

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