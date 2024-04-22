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Спортивный костюм с тремя полосами и каблуки: Ванда Нара ошарашила своим образом

Аргентинка пришла на матч своего мужа.
Сегодня, 13:21
Ванда Нара / Instagram
Ванда Нара / Instagram

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди вновь "взорвала" соцсети своим необычным образом, явившись на игру своего мужа.

Ванда Нара сделала несколько фото для Инстаграма, показав себя в спортивном костюме от известного бренда с классическими тремя полосками, а также туфлями на каблуках.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

При этом, некоторые пользователи в соцсетях явно удивлены внешним видом аргентинской модели.

  • "Мы тебя любим, но почему ты всегда в спортивном костюме?"
  • "Эта женщина немного странная. Ходит в этом на высоких каблуках и делает вид, будто умеет одеваться".
  • "Ммм какое сочетание вещей…"

Ранее сообщалось, что Икарди и Ванда снялись в рекламе ювелирных изделий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванда Нара

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