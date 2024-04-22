Спортивный костюм с тремя полосами и каблуки: Ванда Нара ошарашила своим образом

Аргентинка пришла на матч своего мужа.

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди вновь "взорвала" соцсети своим необычным образом, явившись на игру своего мужа.

Ванда Нара сделала несколько фото для Инстаграма, показав себя в спортивном костюме от известного бренда с классическими тремя полосками, а также туфлями на каблуках.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

При этом, некоторые пользователи в соцсетях явно удивлены внешним видом аргентинской модели.

"Мы тебя любим, но почему ты всегда в спортивном костюме?"

"Эта женщина немного странная. Ходит в этом на высоких каблуках и делает вид, будто умеет одеваться".

"Ммм какое сочетание вещей…"

Ранее сообщалось, что Икарди и Ванда снялись в рекламе ювелирных изделий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!