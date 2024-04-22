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Рома - Болонья 1:3 результат и обзор матча чемпионата Италии

Команды провели голевой поединок в рамках Серии А.
Сегодня, 21:27
Болонья переиграла Рому / Getty Images
Болонья переиграла Рому / Getty Images

Болонья добыла выездную победу над Ромой в рамках 33-го тура чемпионата Италии. 

Гости дважды забили в первом тайме - голами отличились Зиркзе и Эль-Аззузи.

После перерыва подопечные Даниэле Де Росси отыграли один мяч, автором которого стал Азмун.

Через некоторое мгновение Болонья сняла все вопросы о победителе матча, ведь забил Салемакерс.

В турнирной таблице чемпионата Болонья идет на четвертом месте, опержая на семь очков идущею Рому на пятом месте.

Статистика матча Рома - Болонья 33-го тура Серии А

Рома - Болонья 1:3
Голы: Азмун, 56 - Эль-Аззузи, 14, Зиркзе, 45, Салемакерс, 65

Ожидаемые голы (xG): 2.1-1.05
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 14-11
Удары в створ: 5-3
Угловые: 8-2
Фолы: 8-12

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