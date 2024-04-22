Рома - Болонья 1:3 результат и обзор матча чемпионата Италии
Команды провели голевой поединок в рамках Серии А.
Болонья добыла выездную победу над Ромой в рамках 33-го тура чемпионата Италии.
Гости дважды забили в первом тайме - голами отличились Зиркзе и Эль-Аззузи.
После перерыва подопечные Даниэле Де Росси отыграли один мяч, автором которого стал Азмун.
Через некоторое мгновение Болонья сняла все вопросы о победителе матча, ведь забил Салемакерс.
В турнирной таблице чемпионата Болонья идет на четвертом месте, опержая на семь очков идущею Рому на пятом месте.
Статистика матча Рома - Болонья 33-го тура Серии А
Рома - Болонья 1:3
Голы: Азмун, 56 - Эль-Аззузи, 14, Зиркзе, 45, Салемакерс, 65
Ожидаемые голы (xG): 2.1-1.05
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 14-11
Удары в створ: 5-3
Угловые: 8-2
Фолы: 8-12
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