Рома - Болонья 1:3 результат и обзор матча чемпионата Италии

Команды провели голевой поединок в рамках Серии А.

Болонья добыла выездную победу над Ромой в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

Гости дважды забили в первом тайме - голами отличились Зиркзе и Эль-Аззузи.

После перерыва подопечные Даниэле Де Росси отыграли один мяч, автором которого стал Азмун.

Через некоторое мгновение Болонья сняла все вопросы о победителе матча, ведь забил Салемакерс.

В турнирной таблице чемпионата Болонья идет на четвертом месте, опержая на семь очков идущею Рому на пятом месте.

Статистика матча Рома - Болонья 33-го тура Серии А

Рома - Болонья 1:3

Голы: Азмун, 56 - Эль-Аззузи, 14, Зиркзе, 45, Салемакерс, 65

Ожидаемые голы (xG): 2.1-1.05

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 14-11

Удары в створ: 5-3

Угловые: 8-2

Фолы: 8-12

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