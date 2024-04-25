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Стали известны условия контракта Рангника с Баварией

Бывший наставник МЮ находится в шаге от работы в именитом клубе.
Сегодня, 20:20
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Ральф Рангник может скоро возглавить Баварию. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Переговоры между Баварией и тренером находятся в продвинутой стадии. Весь в мюнхенском клубе согласны на кандидатуру немца.

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Рангник не станет временным тренером на год, но и не получит продолжительный контракт. Речь идет о соглашении до 2026 или 2027 года.

Кроме того, Бавария заплатит 2-3 млн евро Австрийской федерации футбола за досрочный уход Рангника с поста тренера сборной Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ральф Рангник

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