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Футбол

Артета одержал юбилейную победу с Арсеналом в качестве тренера

Испанец достиг отметки в 100 побед на 10 матчей раньше Арсена Венгера.
Сегодня, 18:59
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В рамках северо-лондонского дерби Арсенал не без проблем одолел Тоттенхэм.

Как сообщает Twitter-аккаунт Optajoe, для Микеля Артеты эта победа стала выдающейся, ведь это уже его сотая победа во главе тренера "канониров".

Чтобы достичь этой отметки испанцу понадобилось 169 матчей, что на 10 матчей меньше чем понадобилось Арсену Венгеру и пятый результат среди всех тренеров в истории АПЛ.

Сейчас Арсенал возглавляет таблицу АПЛ, но Манчестер Сити прямо сейчас играет против Ноттингем Форест, и может сократить отставание до 1 пункта, имея, матч в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

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