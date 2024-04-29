В Ливерпуле рассчитывают на Салаха в следующем сезоне

Звезда Ливерпуля Мохамед Салах может остаться в клубе на следующий сезон, пишет Дэвид Орнштейн.

По информации журналиста, новое руководство мерсисайдцев рассчитывает, что египтянин сыграет еще один сезон в АПЛ.

К тому же, сам Салах пока не говорил о своем желании покинуть клуб, и в таком случае руководство не будет форсировать его трансфер.

Саудовские клубы сохраняют к вингеру интерес, и в Ливерпуле понимают, что продажа Салаха даст им возможность провести агрессивную летнюю кампанию. С другой стороны, вклад игрока в результате клуба также огромен.

На текущий момент все идет к тому, что египтянин проведет еще один сезон на Энфилде и уедет в Саудовскую Аравию уже свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может получить возможность приобрести молодую звезду Чемпионшипа.

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