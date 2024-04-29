Клуб Чемпионшипа намерен подписать хавбека Ливерпуля

Натаниэль Филлипс может стать разменной монетой для сделки по другому игроку.

Лидс Юнайтед намерен летом подписать Натаниэля Филлипса у Ливерпуля, пишет teamtalk.

27-летний хавбек редко попадал в состав мерсисайдцев, потому в этом сезоне отправился в аренду в Кардифф.

Лидс же ищет усиления под возмодный выход в АПЛ, и Филлипс является хорошим вариантом. Даже если клуб останется в Чемпионшипе, они все равно попробуют подписать хавбека, который имеет опыт игре во втором английском дивизионе.

Ливерпуль же, в свою очередь, будет рад продать полузащитника Лидсу, так как руководство "красных" хочет приобрести Крисенсио Саммервилля, и в таком случае Филлипс может стать частью этой сделки.

Также отметим, что Кардифф также был бы не прочь выкупить хавбека, но в текущей ситуации очевидно, кому Ливерпуль отдаст предпочтение.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен приобрести английского защитника.

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