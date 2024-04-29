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Центрбек сборной Испании заявил своему клубу о желании перейти в Атлетико

Робену Ле Норману хочется поиграть под руководством Диего Симеоне.
Сегодня, 20:59
Робен Ле Норман / Getty Images
Робен Ле Норман / Getty Images

Будущим летом главный тренер Атлетико Диего Симеоне настроен провести перестройку в команде.

В планах аргентинского наставника укрепить центр обороны, ведь с высокой долей вероятности Мадрид покинет Марио Эрмосо. Хосе Мария Хименес все так же подвержен травмам, а остальные опции не сильно впечатляют.

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Одним из кандидатов на пополнение состава является защитник Реал Сосьедад и сборной Испании Робен Ле Норман.

И, как сообщает Atletico Universe со ссылкой на испанского журналиста Рубена Урия, 27-летний игрок сообщил своему клубу о желании этим летом перейти в Атлетико.

По информации источника, "кольчонерос" могут предложить за футболиста 25 миллионов евро и защитника Хави Галана, который выступает за команду из Сан-Себастьяна на правах аренды.

В нынешнем сезоне Робен Ле Норман принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и 16-ю желтыми карточками. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов.

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