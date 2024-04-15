Атлетико готовит новый контракт для своего лидера

Атлетико намерен предложить новый контракт Антуану Гризманну, пишет Relevo.

33-летний француз после своего возвращения из Барселоны снова набрал форму под руководством Симеоне и вернул любовь фанатов на Метрополитано.

В текущем сезоне Антуан провел 41 матч, в которрых отличился 21 голом и 8 ассистами, а потому клуб решил вознаградить форварда.

Текущий контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до 2026 года, однако уже появились слухи об интересе к французу из МЛС. Потому "матрацники", вероятно, для перестраховки, предложат игроку новый улучшенный контракт.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне определились с преемником Хави.

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