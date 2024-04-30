Забил и закурил: Ибрагимович эффектно ассистировал известному блогеру в челлендже
Звездный швед в своем стиле снялся в новом видео.
Бывший нападающий Милана и ПСЖ Златан Ибрагимович засветился в коллаборации с известным футбольным блогером Ираном Феррейрой.
Бразилец, который славится своей фразой "RECEBA", записал новый ролик, на котором поразил ворота ударом с лету. Автором ассиста выступил сам Златан.
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Сразу после точного удара швед предложил блогеру сигару, после чего они вдвоем "ушли в закат".
Напомним, Ибрагимович завершил профессиональную карьеру летом прошлого года после череды травм. Последним клубом форварда был Милан.
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