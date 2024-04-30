Забил и закурил: Ибрагимович эффектно ассистировал известному блогеру в челлендже

Звездный швед в своем стиле снялся в новом видео.

Бывший нападающий Милана и ПСЖ Златан Ибрагимович засветился в коллаборации с известным футбольным блогером Ираном Феррейрой.

Бразилец, который славится своей фразой "RECEBA", записал новый ролик, на котором поразил ворота ударом с лету. Автором ассиста выступил сам Златан.

Читай также: Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции

Сразу после точного удара швед предложил блогеру сигару, после чего они вдвоем "ушли в закат".

Напомним, Ибрагимович завершил профессиональную карьеру летом прошлого года после череды травм. Последним клубом форварда был Милан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!