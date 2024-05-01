Руководство Ливерпуля не хочет отпускать летом Салаха
Египтянина хотят сохранить еще хотя бы на сезон.
Ливерпуль намерен сохранить своего вингера Мохамеда Салаха в своих рядах.
Вингер поддерживает хорошие отношения со всеми в клубе, и директор Майкл Эдвардс считает его важной частью будущих планов команды.
По информации журналиста Фабрицио Романо, ближе к концу сезона состоится встреча, на которой обсудят будущее игрока. На данный момент планов на продажу нет.
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Также сообщается, что Салах может покинуть команду в 2025 году после окончания контракта.
В этом сезоне футболист забил 24 гола и отдал 12 голевых передач в 41 матче за клуб во всех турнирах.
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