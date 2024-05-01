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Руководство Ливерпуля не хочет отпускать летом Салаха

Египтянина хотят сохранить еще хотя бы на сезон.
Сегодня, 13:52
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль намерен сохранить своего вингера Мохамеда Салаха в своих рядах.

Вингер поддерживает хорошие отношения со всеми в клубе, и директор Майкл Эдвардс считает его важной частью будущих планов команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, ближе к концу сезона состоится встреча, на которой обсудят будущее игрока. На данный момент планов на продажу нет.

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Также сообщается, что Салах может покинуть команду в 2025 году после окончания контракта.

В этом сезоне футболист забил 24 гола и отдал 12 голевых передач в 41 матче за клуб во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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