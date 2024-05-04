Милота дня: футболисты испанского клуба вышли на матч со своими матерями

Игроки поздравили своих самых близких с их днем.

В рамках 34-го тура чемпионата Испании Хетафе дома проиграл Атлетику (0:2).

Хозяева поля провели трогательную акцию, цель которой было поздравить своих мам.

Читай также: "Похоже на VIP проституцию": Ванду осудили за желание зарабатывать на обнаженных фото

Футболисты Хетафе вышли на поле вместе со своими матерями накануне Дня матери, который в Испании празднуют в воскресенье, 5 мая.

В турнирной таблице Испании Хетафе идет на десятом месте, имея 43 очка.

Напомним, Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!