Милота дня: футболисты испанского клуба вышли на матч со своими матерями
Игроки поздравили своих самых близких с их днем.
В рамках 34-го тура чемпионата Испании Хетафе дома проиграл Атлетику (0:2).
Хозяева поля провели трогательную акцию, цель которой было поздравить своих мам.
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Футболисты Хетафе вышли на поле вместе со своими матерями накануне Дня матери, который в Испании празднуют в воскресенье, 5 мая.
В турнирной таблице Испании Хетафе идет на десятом месте, имея 43 очка.
Напомним, Бекхэм получил трогательное поздравление с днем рождения.
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