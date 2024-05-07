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Ньюкасл подпишет конкурента Забарного в Борнмуте

Ллойд Келли перейдет в стан "сорок"
Сегодня, 22:31
Ллойд Келли / Getty Images
Ллойд Келли / Getty Images

Английский Ньюкасл усилит линию обороны.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «сороки» подпишут центрального защитника Борнмута Ллойда Келли. Переход состоится на правах свободного агента, поскольку, летом у англичанина закончится контракт.

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Детали сделки Келли и Ньюкасла пока неизвестны.

Отметим, что в текущем сезоне Ллойд провел 23 матча во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут ньюкасл

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