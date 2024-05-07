Ньюкасл подпишет конкурента Забарного в Борнмуте
Ллойд Келли перейдет в стан "сорок"
Английский Ньюкасл усилит линию обороны.
Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «сороки» подпишут центрального защитника Борнмута Ллойда Келли. Переход состоится на правах свободного агента, поскольку, летом у англичанина закончится контракт.
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Детали сделки Келли и Ньюкасла пока неизвестны.
Отметим, что в текущем сезоне Ллойд провел 23 матча во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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