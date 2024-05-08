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Реал опережает другие топ-клубы Европы в борьбе за лидера Байера

Но переход игрока возможен только в следующем году.
Сегодня, 17:07
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Мадридский Реал сейчас является лидером гонки за Флориана Вирца.

Как сообщает издание Sport1, Вирц должен перейти в стан «сливочных» летом следующего года, став прямым преемником Тони Крооса, для которого сезон-2024/25 может стать последним в испанском гранде.

У Флориана есть контракт с леверкузенским Байером до лета 2027 года, но он планирует провести в клубе лишь следующую кампанию, а затем пойти на повышение.

Отметим, что Вирцом также интересуется Бавария, Барселона и топ-клубы АПЛ. Байер хочет выручить за 21-летнего полузащитника 150 миллионов евро как минимум

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал байер Флориан Вирц

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