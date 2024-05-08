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Златан предложил Милану подписать форварда из Бундеслиги

Легенда "россонери" нашел усиление в атаку.
Вчера, 23:51
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Златан Ибрагимович настаивает на подписании для Милана форварда РБ Беньямина Шешко. Об этом сообщает Metro.

Советник шведского нападающего поддержал этот трансфер и готов помочь убедить Шешко перебраться в Италию.

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Отметим, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси также проявляют интерес к футболисту.

В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока сборной Словении 12 голов и 2 ассиста в 29 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович РБ Лейпциг

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