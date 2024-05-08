Златан предложил Милану подписать форварда из Бундеслиги
Легенда "россонери" нашел усиление в атаку.
Златан Ибрагимович настаивает на подписании для Милана форварда РБ Беньямина Шешко. Об этом сообщает Metro.
Советник шведского нападающего поддержал этот трансфер и готов помочь убедить Шешко перебраться в Италию.
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Отметим, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси также проявляют интерес к футболисту.
В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока сборной Словении 12 голов и 2 ассиста в 29 матчах Бундеслиги.
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