Милан готов инвестировать солидную сумму в нового нападающего

Милан готов выложить серьезную сумму за нового нападающего, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что состав "россонери" летом покинет Оливье Жиру, который уже подтвердил свой переход в МЛС. Таким образом в клубе останутся лишь Лука Йович и Ноа Окафор.

Руководство клуба готово немного раскошелиться, чтобы закрыть позицию форварда на годы вперед. Потому Милан активно интересуется нападающий РБ ЛЕйпциг Беньямином Шешко.

20-летний словенец считается форвардом с огромным потенциалом, потому за ним следят почти все европейские гранды. Милан готов опередить остальных, заплатив "быкам" требуемые 65-75 млн евро.

Также в клубе надеются, что в переговорах с Шешко им поможет экс-игрок РБ Лейпцига Ноа Окафор.

Ранее также сообщалось, что Интер сохранит своего основного бомбардира.

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