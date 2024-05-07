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"Продлевает контракт и остается": В Интере гарантировали сохранение в составе главного бомбардира

Лаутаро Мартинес подпишет новое соглашение с чемпионами Италии.
Сегодня, 12:38
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Вице-президент миланского Интера Хавьер Дзанетти сделал заявление о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.

По его словам, 26-летний аргентинский форвард гарантировано останется в команде на следующий сезон, подписав с клубом новый контракт.

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"Он точно будет нашим капитаном и в следующем сезоне. Он продлевает контракт и остается", - приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел в составе чемпионов Италии во всех турнирах 42 матча, забив 26 голов и сделав шесть ассистов.

Ранее сообщалось об условиях нового контракта Мартинеса с Интером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Лаутаро Мартинес

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