"Продлевает контракт и остается": В Интере гарантировали сохранение в составе главного бомбардира
Вице-президент миланского Интера Хавьер Дзанетти сделал заявление о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.
По его словам, 26-летний аргентинский форвард гарантировано останется в команде на следующий сезон, подписав с клубом новый контракт.
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"Он точно будет нашим капитаном и в следующем сезоне. Он продлевает контракт и остается", - приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.
Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел в составе чемпионов Италии во всех турнирах 42 матча, забив 26 голов и сделав шесть ассистов.
Ранее сообщалось об условиях нового контракта Мартинеса с Интером.
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