"Продлевает контракт и остается": В Интере гарантировали сохранение в составе главного бомбардира

Вице-президент миланского Интера Хавьер Дзанетти сделал заявление о будущем нападающего Лаутаро Мартинеса.

По его словам, 26-летний аргентинский форвард гарантировано останется в команде на следующий сезон, подписав с клубом новый контракт.

Читай также: Мартинес: Есть желание продлить контракт с Интером

"Он точно будет нашим капитаном и в следующем сезоне. Он продлевает контракт и остается", - приводит слова Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел в составе чемпионов Италии во всех турнирах 42 матча, забив 26 голов и сделав шесть ассистов.

Ранее сообщалось об условиях нового контракта Мартинеса с Интером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!