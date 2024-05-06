Мартинес: Есть желание продлить контракт с Интером
Аргентинец не планирует менять клуб.
Форвард Интера Лаутаро Мартинес прокомментировал свое будущее.
Напомним, в этом сезоне аргентинец был важной составляющей успеха "нерадзурри", забив 23 гола в 31 матче Серии А.
За Мартинесом уже не первый год следят европейский топ-клубы, однако сам Лаутаро признал, что предпочел бы остаться в Интере.
"Говорят, что я старожил. С момента прихода в Интер ко мне всегда относились по-особенному, и я благодарен за это.
В футболе никогда не знаешь наперед, но я уверен, что мне комфортно в Милане и у меня есть желание продлить контракт", - цитирует форварда Джанлука Ди Марцио.
Ранее также сообщалось, что на тренерское кресло Милана появился еще один претендент.
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