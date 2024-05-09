Арсенал рассматривает вариант с возвращением бывшего голкипера

Войцех Шченсны может вернуться в Арсенал в качестве замены для Аарона Рэмсдейла. Об этом сообщает Evening Standard.

Полагается, что англичанин покинет клуб по окончании сезона. "Канониры" рассматривают возможность вернуть одного из своих бывших игроков, чтобы соблюсти лимиты АПЛ.

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Кроме Шченсного, вариантом также является голкипер Брайтона Джейсон Стил. Клуб также интересуется Диантом Рамаем из Аякса.

Однако сделку с Шченсным может усложнить его высокая зарплата, которая составляет почти 100 тысяч фунтов в неделю.

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