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Арсенал объявил о продлении контракта с основным полузащитником

Жоржиньо останется в клубе до 2025 года.
Сегодня, 19:19
Продление контракта Жоржиньо / Getty Images
Продление контракта Жоржиньо / Getty Images

Хавбек Жоржиньо останется в Арсенале еще на один сезон.

Клуб объявил о продлении контракта с 32-летним полузащитником до 2025 года.

Напомним, футболист присоединился к лондонскому клубу в январе прошлого года. За это время он сыграл 51 матч, забив один гол и отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал нацелен на подписание главного бомбардира Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал жоржиньо

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