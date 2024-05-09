Арсенал объявил о продлении контракта с основным полузащитником

Жоржиньо останется в клубе до 2025 года.

Хавбек Жоржиньо останется в Арсенале еще на один сезон.

Клуб объявил о продлении контракта с 32-летним полузащитником до 2025 года.

💬 “It’s a privilege to be a part of this family!”



Jorginho discusses how easy a decision it was to put pen-to-paper on a new deal 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 9, 2024

Напомним, футболист присоединился к лондонскому клубу в январе прошлого года. За это время он сыграл 51 матч, забив один гол и отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал нацелен на подписание главного бомбардира Ньюкасла.

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