Бывшей звезде Арсенала предложили присоединиться к политической партии

Экс-нападающий лондонского Арсенала Эммануэль Адебайор может начать новую карьеру.

Как сообщает The Sun, Адебайору предложили присоединиться к ведущей партии тоголезской оппозиции под названием инициативный комитет обновления (Comite d'Action Pour Le Renouveau на французском или сокращенно CAR - прим.).

Глава СAR Яво Дате выступил с соответствующим предложением после прощального матча Эммануэля в столице Того городе Ломе.

По словам Дате, бывший футболист является символом настойчивость и успеха и ему необходимо прийти в политику его родной страны.

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"Это хорошо, что наш брат Адебайор отпраздновал свой прощальный матч.

Но теперь, когда он закончил со спортом, ему нужно заняться политикой.

И идеальной партией для него является партия CAR. Я приглашаю его присоединиться к нам.

С ним на борту мы сможем продолжить политическую борьбу за свободу в Того.

В Адебайоре мы видим пример настойчивости и успеха.

Он олицетворяет те амбиции и динамизм, которых молодежь Того ожидает от своих политических лидеров", - заявил Яво.

Адебайор пока не ответил на предложение со стороны оппозиционного политика.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован одним из открытий этого сезона.

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