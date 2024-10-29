Артета - о роли Зинченко: Он много лет доказывает, что может делать то, что мы хотим от него

Наставник Арсенала Микель Артета высказался о роли Александра Зинченко в команде.

По словам специалиста, ему всегда тяжело, когда кто-то остается вне заявки, или не выходит на поле.

"Роль Зинченко? Такие решения всегда трудно принимать. Вы принимаете их, имея лишь одно желание - получить положительный результат с нужной отдачей, но он уже на протяжении многих сезонов доказывал, что умеет делать то, чего мы хотим от него", - приводит цитату Микеля пресс-служба лондонского клуба.

В текущем сезоне украинец провел лишь 2 матча, не отметившись результативными действиями. Причиной этому стала травма футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко рассказал, как сорвал тренировку Ман Сити из-за ссоры с Гвардиолой.

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