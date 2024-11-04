Одна из ключевых фигур Арсенала летом покинет клуб

Лондонский Арсенал вынужден попрощаться с одним из ключевых лиц клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониров" летом покинет спортивный директор Эду. Бразилец сам принял это решение.

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Функционер работал техническим директором с 2019 по 2022 и на текущей должности с 2022 по 2024. Именно он ответственен за приглашение Микеля Артеты на пост главного тренера.

Также он играл огромную роль в трансферной политике клуба в последние годы, что помогло ему вернуться на уровень стабильного участника Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что Эду выступал за Арсенал во время карьеры игрока с 2002 по 2005 годы.

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