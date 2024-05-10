Клопп - о турнирной таблице: Теперь это не номер один в списке приоритетов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Немецкий специалист признал, что теперь чемпионство далеко не первое в спике приоритетов, ведь сложно представить, что Сити и Арсенал проиграют достаточно матчей.

"Теперь это не номер один в списке приоритетов каждое утро. Но тем не менее, расскажите парням, что еще есть шанс. Мы видим таблицу, мы понимаем ситуацию.

Ожидаем ли мы, что они проиграют три матча? Манчестер Сити должен проиграть три игры – это сложно представить. Но всякое возможно. Арсенал должен проиграть две игры – это сложно. Оба играют раньше, если они проиграют, будем говорить об этом.

У нас есть шанс снова набрать больше 80 очков. Как и все в жизни, вы никогда не должны принимать такие вещи как должное", - цитирует Клоппа BBC.

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