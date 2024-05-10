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Фрозиноне - Интер: Обзор и результат матча Чемпионата Италии 10.05.2024

3 из 5 голов было забито в конце матча.
Вчера, 23:46
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В рамках 36-го тура Серии А Фрозиноне в родных стенах принял Интер.

«Нерадзурри» несмотря на то, что уже себе гарантировали чемпионство вышли почти основным составом на этот матч. 

Еще в первом тайме Интер забил благодаря усилиям Давиде Фраттеззи, а во втором отличился еще четыре раза, в частности, трижды в финальные 15 минут.

Отличились Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкеннен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

Статистика матча Чемпионата Италии Фрозиноне - Интер

Фрозиноне - Интер 0:5

Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 52, Бьюкеннен, 77, Мартинес, 80, Тюрам, 84

xG: 1.40 - 1.98
Удари: 17 - 14
Удары в створ ворот: 8 - 5
Владение мячом: 41% - 59%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер фрозиноне

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