Фрозиноне - Интер: Обзор и результат матча Чемпионата Италии 10.05.2024
3 из 5 голов было забито в конце матча.
В рамках 36-го тура Серии А Фрозиноне в родных стенах принял Интер.
«Нерадзурри» несмотря на то, что уже себе гарантировали чемпионство вышли почти основным составом на этот матч.
Еще в первом тайме Интер забил благодаря усилиям Давиде Фраттеззи, а во втором отличился еще четыре раза, в частности, трижды в финальные 15 минут.
Отличились Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкеннен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.
Статистика матча Чемпионата Италии Фрозиноне - Интер
Фрозиноне - Интер 0:5
Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 52, Бьюкеннен, 77, Мартинес, 80, Тюрам, 84
xG: 1.40 - 1.98
Удари: 17 - 14
Удары в створ ворот: 8 - 5
Владение мячом: 41% - 59%
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