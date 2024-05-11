Новый тренер Ливерпуля будет жить в доме Клоппа

Юрген уже готовится к отъезду из особняка.

Арне Слот переедет в дом бывшего тренера Ливерпуля Юргена Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит клуб. Об этом сообщает Mirror.

После окончания текущего сезона немецкий специалист покинет "красных", а уже сейчас возле дома в Формби стоят автофургоны – Клопп начинает готовиться к переезду.

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Отметим, этот особняк принадлежит Ливерпулю и был приобретен клубом у Брендана Роджерса, бывшего тренера "красных", который в свою очередь купил его у Стивена Джеррарда.

Напомним, по окончании сезона Слот покинет Фейеноорд и возглавит Ливерпуль. Детали сотрудничества пока неизвестны.

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