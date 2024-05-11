iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новый тренер Ливерпуля будет жить в доме Клоппа

Юрген уже готовится к отъезду из особняка.
Сегодня, 11:42
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Арне Слот переедет в дом бывшего тренера Ливерпуля Юргена Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит клуб. Об этом сообщает Mirror.

После окончания текущего сезона немецкий специалист покинет "красных", а уже сейчас возле дома в Формби стоят автофургоны – Клопп начинает готовиться к переезду.

Читай также: Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле

Отметим, этот особняк принадлежит Ливерпулю и был приобретен клубом у Брендана Роджерса, бывшего тренера "красных", который в свою очередь купил его у Стивена Джеррарда.

Напомним, по окончании сезона Слот покинет Фейеноорд и возглавит Ливерпуль. Детали сотрудничества пока неизвестны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп арне слот

Статьи по теме

Клопп - о турнирной таблице: Теперь это не номер один в списке приоритетов Клопп - о турнирной таблице: Теперь это не номер один в списке приоритетов
Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля Барселоне предложили подписать форварда Ливерпуля
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле Ван Дейк выступил с заявлением касаемо своего будущего в Ливерпуле
Салах установил очередное историческое достижение в АПЛ Салах установил очередное историческое достижение в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

13:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ унизил МСК, Ураган разгромил Кардинал
Европа13:51
Наполи не собирается отпускать своего лидера в ПСЖ
ММА13:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа13:19
Игрок Астон Виллы заручился поддержкой фанатов известной певицы в борьбе за награду АПЛ
Европа12:50
Бывший тренер Барселоны высказался о возможной работе в Баварии
Бокс12:29
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа12:16
Неблагодарный: Отношения президента ПСЖ с Мбаппе испорчены
Киберспорт11:52
ESL Pro League Season 19: Astralis - Vitality, MOUZ - compLexity
Европа11:42
Новый тренер Ливерпуля будет жить в доме Клоппа
Европа11:21
Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK