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Дочь легенды Челси похвасталась своей фигурой в обольстительном бикини

Жад Лебеф порадовала своих подписчиков "горячим" фото.
Сегодня, 13:07

Дочь французского экс-футболиста Франка Лебефа Жад похвасталась своей обольстительной фигурой в соцсетях.

23-летняя девушка опубликовала в Stories фото в бикини, на котором прекрасно видно ее формы.

Француженка довольно часто выкладывает в свой Instagram "горячие" фото и видео. Например, на прошлой неделе Жад поделилась видео с примерки длинного черного платья, на котором немного видно ее белье и обнаженную спину после чего получила кучу комплиментов от своих подписчиков.

"Бомба! Ты как всегда - огонь", - написал один.

"Ты сказочная", - добавил второй.

"Какая женщина! 10/10", - резюмировал третий.

Напомним, ранее Жад взбудоражила подписчиков откровенным видео в ванной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франк Лебеф

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