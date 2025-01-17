iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дочь экс-игрока сборной Франции объявила о разводе со звездой реалити-шоу

Жад Лебеф стала холостячкой.
Сегодня, 11:46
Жад Лебеф / instagram.com
Жад Лебеф / instagram.com

Дочь бывшего игрока сборной Франции и Челси Франка Лебефа Жад объявила о своем разводе со звездой реалити-шоу Стефаном Родригесом.

Девушка написала о разрыве с любимым в своем Instagram, подчеркнув что решение прервать 9-летние отношения было обдуманным.

«После 9 лет любви, взаимопонимания и прекрасных воспоминаний мы со Стефаном решили пойти разными путями.

Это решение мы тщательно обдумали, и оно обозначено взаимным уважением и любовью, потому что мы хотим, прежде всего, сохранить гармоничные семейные отношения для себя и для нашего сына», - подчеркнула француженка в своем посте.

Лебеф и Родригес вместе воспитывали сына Илона, который родился в 2022 году.

Основным видом деятельности Жад является моделлинг. Она достаточно часто выкладывает в своем Instagram фото в соблазнительных нарядах.

Ранее жена игрока Шахтера рассказала о их семейных традициях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Франк Лебеф

Статьи по теме

Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет
Дубль Рабьо принес Франции уверенную победу над Италией Дубль Рабьо принес Франции уверенную победу над Италией
Дешам: Я много общаюсь с футболистами. У них накопилась физическая и ментальная усталость Дешам: Я много общаюсь с футболистами. У них накопилась физическая и ментальная усталость
"Очень обидно": Дешам высказался о ничьей с Израилем "Очень обидно": Дешам высказался о ничьей с Израилем
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Матч Ромы Довбика, Боруссия Дортмунд сыграет с Айнтрахтом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Хавбек Реала пропустит около месяца из-за травмы
Европа13:39
Боруссия Дортмунд готова подписать Зинченко при одном условии
Европа13:06
Трабзонспор интересуется еще одним игроком Шахтера - журналист
Формула 113:05
Марко назвал свою главную ошибку при выборе пилотов в команды Ред Булл
Другие страны12:45
Экс-тренер Ювентуса продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Европа12:33
Анчелотти прокомментировал победу над Сельтой
Европа11:46
Дочь экс-игрока сборной Франции объявила о разводе со звездой реалити-шоу
Европа11:06
Холанд подписал невероятный контракт с Ман Сити
Европа10:25
Лунин лаконично подвел итоги победы над Сельтой
Европа09:59
Саудовский топ-клуб договорился с Аллегри о его назначении на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK