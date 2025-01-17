Дочь экс-игрока сборной Франции объявила о разводе со звездой реалити-шоу

Дочь бывшего игрока сборной Франции и Челси Франка Лебефа Жад объявила о своем разводе со звездой реалити-шоу Стефаном Родригесом.

Девушка написала о разрыве с любимым в своем Instagram, подчеркнув что решение прервать 9-летние отношения было обдуманным.

«После 9 лет любви, взаимопонимания и прекрасных воспоминаний мы со Стефаном решили пойти разными путями.

Это решение мы тщательно обдумали, и оно обозначено взаимным уважением и любовью, потому что мы хотим, прежде всего, сохранить гармоничные семейные отношения для себя и для нашего сына», - подчеркнула француженка в своем посте.

Лебеф и Родригес вместе воспитывали сына Илона, который родился в 2022 году.

Основным видом деятельности Жад является моделлинг. Она достаточно часто выкладывает в своем Instagram фото в соблазнительных нарядах.

Ранее жена игрока Шахтера рассказала о их семейных традициях.

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