Голкипер Шахтера сравнил команду с топовым автомобилем

Вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык поделился эмоциями от первого чемпионства в своей карьере.

По словам футболиста, секрет завоеванного трофея в самоотдаче и постоянной работе.

«Это, если честно, для меня первый трофей, в который вложил свои силы, все, что мог, поэтому очень приятно. Тем более команда весь сезон тяжело работала ради этой цели, и мы это сделали. Далее - Кубок, а потом можно немного расслабиться. Секрет этой победы в работе и самоотдаче! Мы понимали: если победим Динамо, то досрочно станем чемпионами, и настраивались и бились друг за друга как железная команда, поэтому достигли цели вместе.

Какой Шахтер под руководством Пушича? Если брать из мира автомобилей, то, наверное, как самый новый Ferrari.", - сказал украинский голкипер.

Отметим, что вчера, 11 мая, Шахтер гарантировал себе чемпионство, победив Динамо.

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