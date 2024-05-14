Интер и Порту готовы арендовать у Барселоны одного из главных талантов

Роке все же может сменить команду в летнее трансферное окно.

Нападающий Барселоны Витор Роке попал в сферу интересов Интера и Порту. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего бразильца в качестве альтернативы форварду Дженоа Альберта Гудмундссона.

Читай также: Барселона и МЮ могут обменяться ненужными игроками

В свою очередь Порту готов взять Роке в аренду на сезон с опцией возможного выкупа. В сделку также может быть включен вингер Пепе Акино.

В текущем сезоне на счету юного нападающего "сине-гранатовых" два гола 11-ти матчах в рамках чемпионата Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!