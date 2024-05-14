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Футбол

Интер и Порту готовы арендовать у Барселоны одного из главных талантов

Роке все же может сменить команду в летнее трансферное окно.
Сегодня, 14:52
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Нападающий Барселоны Витор Роке попал в сферу интересов Интера и Порту. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего бразильца в качестве альтернативы форварду Дженоа Альберта Гудмундссона.

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В свою очередь Порту готов взять Роке в аренду на сезон с опцией возможного выкупа. В сделку также может быть включен вингер Пепе Акино.

В текущем сезоне на счету юного нападающего "сине-гранатовых" два гола 11-ти матчах в рамках чемпионата Испании.

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