Барселона и МЮ могут обменяться ненужными игроками

Мейсон Гринвуд может стать одной из частей сделки / Getty Images

Барселона и Манчестер Юнайтед могут обменяться игроками, которые не входят в планы клубов.

Как сообщает Mundo Deportivo, в руководстве манкунианцев идут активные разговоры о том, чтобы предложить каталонцам обмен Мейсона Гринвуда на Витора Роке.

Будет ли включена в возможную сделку доплата со стороны одного из клубов пока остается неизвестным.

Отметим, что Гринвуд попал в немилость руководства МЮ из-за домашнего насилия над собственной девушкой, которая его потом простила, а Роке приобрели лишь зимой этого года, но он не подошел Хави, и тот хочет отправить его в аренду, но сам Витор настроен сразу на трансфер на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что этот обмен не единственный, который могут сделать Манчестер Юнайтед и Барселона.

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