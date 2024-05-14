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Один из лидеров Байера склоняется к уходу из клуба этим летом

В контракте игрока прописана сумма отступных, которая явно ниже того, что "фармацевты" могут потенциально за него получить.
Сегодня, 22:59
Джереми Фримпонг / Getty Images
Джереми Фримпонг / Getty Images

Правый латераль Байера Джереми Фримпонг склоняется к тому, чтобы покинуть команду этим летом, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

В контракте 23-летнего нидерландца прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Эта опция может быть активирована лишь до начала чемпионата Европы-2024, который начнется 14 июня.

Заинтересованность в игроке проявляет Бавария. Однако из-за неопределенности в том, кто будет главным тренером "ротен" в следующем сезоне, потенциальный переезд футболиста в Мюнхен был отложен обеими сторонами.

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Бавария хочет определенности в том, кто будет тренером, в каком стиле будет играть команда и какие игроки будут нужны под этот стиль. Фримпонг в свою очередь хочет определенности в том, где он будет играть.

В нынешнем сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 44 матчах Байера во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 12 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Байер Леверкузен Джереми фримпонг

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