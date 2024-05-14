Бавария заинтересовалась приобретением Фернандеша

Бавария рассматривает возможность приобретения капитана Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеша этим летом, сообщает Independent.

По информации британского издания, "ротен" полагают, что смогут заполучить португальца из-за растущего разочарования в английском клубе.

Также есть ощущение, что руководство "красных дьяволов" будет готово заключить сделку, поскольку им необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать требованиям Правил прибыли и устойчивого развития, и дать толчок перестройке команды.

Такой шаг также может быть признаком того, что в Мюнхене настроены все же оставить Томаса Тухеля во главе команды, поскольку ранее он хотел получить еще одного креативного игрока, а португалец соответствует этому профилю.

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В свои 29 лет плеймейкер "был поражен чувством дрейфа" на Олд Траффорд и хочет выигрывать крупные трофеи в расцвете своей карьеры.

Фернандеш был одним из немногих игроков Юнайтед за последние 11 лет, чей трансфер действительно сработал. Но его возраст может означать, что эта сделка устраивает все стороны.

Хотя ожидается, что манкунианцы потребуют огромную сумму за Фернандеша, сообщается, что у Баварии на это лето будет выделен большой бюджет.

Ранее стало известно, что на Бруно Фернандеша также претендует клуб из Саудовской Аравии, куда хавбек может переехать вместе со своим одноклубником.

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