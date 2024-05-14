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Футбол

Де Брюйне травмировался в игре с Тоттенхэмом

Бельгиец может пропустить Евро.
Вчера, 23:42
Getty Images
Getty Images

В рамках 37-го тура АПЛ Тоттенхэм встречается с Ман Сити.

Игрок Ман Сити Кевин де Брюйне досрочно покинул поле. На 69-ой минуте вместо него вышел Жереми Доку.

Причиной замены стала травма де Брюйне, которая была получена на 58-ой минуте вследствие того, что один из игроков Тоттенхэма ударил его сзади по голеностопу. Характер травмы неизвестен, но отметим, что после удара Кевин сыграл еще несколько минут.

Стоит сказать, что Бельгия, за которую выступает полузащитник, является соперником сборной Украины на Евро-2024.

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