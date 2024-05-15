Новичок Серии А хочет подписать бывших звезд одного из грандов

Новичок Серии А Комо уже планирует летние трансферы, пишет Tuttomercatoweb, ссылаясь на La Provincia.

Владельцы клуба намерены инвестировать в состав серьезные средства и пригласить опытных игроков.

Первыми, кого Комо хочет пригласить, являются бывшие звезды Интера Хоакин Корреа и Мауро Икарди. Первый находится в аренде в Марселе, а второй выступает за Галатасарай.

Подписать Корреа будет нетрудно, ведь аргентинец не входит в планы "нераадзурри", они будут рады его продать. А вот у Икарди действует контракт до 2026 года с солидной зарплатой. Переубедить нападающего будет непросто.

Ранее также сообщалось, что Милан нацелился на защитника из АПЛ .

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