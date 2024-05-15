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Арсенал готовит трансфер форварда РБ Лейпциг

Состав лондонского коллектива может пополнить словенский талант.
Сегодня, 23:05
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Арсенал проявляет большой интерес к нападающему РБ Лейпциг Беньямину Шешко.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" рассматривают возможность перехода словенского игрока во время летнего трансферного окна.

Одним из главных летних приоритетов Арсенала является укрепление своей передней линии. По информации источника, претенденты-конкуренты считают, что лондонцы сейчас находятся в выигрышной позиции для подписания 20-летнего футболиста.

В последние недели Шешко продемонстрировал впечатляющую форму, забивая в каждом из последних шести матчей. На международной арене он забил 11 голов в 28 матчах за сборную Словении.

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По данным немецких отчетов, отступные в контракте Шешко составляли 43 миллиона фунтов. Однако из-за его результатов в нынешнем сезоне размер отступных увеличился и теперь может вырасти до 64 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко

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