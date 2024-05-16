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Один из лучших бомбардиров в истории футбола сборных объявил о завершении международной карьеры

Сунил Четри в последний раз сыграет за Индию.
Сегодня, 14:46
Сунил Четри / Getty Images
Сунил Четри / Getty Images

Икона индийского футбола и спорта в целом и капитан местной сборной Сунил Четри объявил о завершении международной карьеры.

Форвард сообщил, что матч против сборной Кувейта в рамках отборочного цикла к Чемпионату мира 2026 станет для него последним в футболке национальной команды.

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"Одна последняя игра... ради всех нас... давайте выиграем ее, и мы сможем уйти с радостью.

Ребенок внутри, вероятно, продолжит бороться за то, чтобы играть в футбол, но умный, зрелый игрок и человек знают, что это все. Это было непросто", - написал Четри в своем твиттере.

39-летний Сунил является одним из лучших бомбадриров в истории футбола на уровне сборных. На его счету 94 гола в 150 матчах за Индию. Опережают его только иранец Али Даеи, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индия Сунил Четри

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